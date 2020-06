In attesa dell’acquisto definitivo di Smalling dal Manchester United, i giallorossi valutano i profili di Biraghi e Rugani.

Calciomercato Roma, Paratici offre Rugani

Non è la prima volta che accade. La Juventus ha offerto, di nuovo, Daniele Rugani alla Roma. Un profilo che non dispiace alla dirigenza giallorossa, dato che si era vociferato di uno scambio, la scorsa stagione, con il giovane primavera Alessio Ricciardi, ma non se ne fece più nulla. Non è detto che le cose possano cambiare in questa nuova sessione di mercato. La Roma, infatti, pretende di riscattare definitivamente dal Manchester United Chris Smalling, che ha fatto molto bene in questo inizio di stagione e si è rivelato uno dei migliori difensori della serie A.

Il difensore inglese si trova molto bene a Roma. La dirigenza vuole convincere i red devils a trattenere Smalling per un altro anno in prestito, se non dovessero definitivamente riscattarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Schick: “Non buttiamo soldi”. Parola del Lipsia

Calciomercato Roma, lavori sull’asse Roma-Firenze

Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrarchi, è al lavoro per proporre uno scambio alla Fiorentina. Cristiano Biraghi a Roma e Alessandro Florenzi a Firenze. I due calciatori sono attualmente in prestito all’Inter e al Valencia. In questa stagione hanno deluso parecchio le aspettative. A Fonseca non dispiacerebbe il terzino sinistro della nazionale che potrebbe alternarsi con Aleksandar Kolarov su quella fascia. Florenzi invece, come già dimostrato a Gennaio, non intende più lavorare con il tecnico portoghese e vorrebbe cambiare aria.