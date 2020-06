Calciomercato Juventus, riecco Savic: potrebbe arrivare nel 2021

Calciomercato Juventus: Savic ritorna tra gli obiettivi

Calciomercato Juventus – Savic | Il mercato della Juventus potrebbe infiammarsi, questa volta per quel che concerne il reparto di difesa. Potrebbe andare a puntellare l’organico dei bianconeri di Maurizio Sarri, il CFO Fabio Paratici, pronto ad operazioni studiate ad hoc per il futuro della Juventus. E’ per questo che, come rivelano da Mundo Deportivo, i bianconeri sarebbero finiti nuovamente sull’ex Fiorentina e attuale difensore dell’Atletico Madrid, Stefan Savic. Il centrale montenegrino potrebbe approdare nuovamente in Serie A.

Notizie Juventus, Paratici studia il colpo ad hoc per la difesa

Non si conosce il futuro di Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, prima o poi i due dovranno lasciare il posto ad un nuovo innesto, da affiancare al giovanissimo ma già forte difensore olandese, Matthijs De Ligt. E infatti, Fabio Paratici, vuole cominciare a sondare delle basi, andando a prelevare il difensore che era finito già tra gli obiettivi del club bianconero. Parliamo di Stefan Savic, calciatore pronto al ritorno in Italia. La situazione legata al suo contratto indica che la scadenza è fissata al 2022. Motivo per cui, la Juventus potrebbe sfruttare a proprio favore la questione. L’Atletico Madrid potrebbe calare le proprie pretese economiche, per non perderlo a zero nel 2022. Ed è questo il piano di Paratici, prelevarlo per una cifra inferiore al suo valore e regalarlo all’organico di Maurizio Sarri.