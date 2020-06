Calciomercato Bologna Palacio | Genoa, Inter e Bologna: con tutte e tre ha mostrato il suo grande spessore ed è pronto a confermare la sua importanza. L’attuale contratto con il Bologna scade a giugno 2020 e, nonostante l’età, è pronto a rinnovare per un’altra stagione.

Calciomercato Bologna, Palacio pronto a rinnovare

Rodrigo Palacio è fondamentale per la formazione di Sinisa Mihajlovic e per l’obiettivo salvezza che ci si è prefissati a inizio anno. E’ l’uomo più rappresentativo dei rossoblù e sarà importante anche per la crescita dei giovani del Bologna. Stando a quanto si legge su calciomercato.it, Palacio rinnoverà nei prossimi giorni il contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno prossimo, di un altro anno.

🏟 | Accordo tra Bologna Stadio e Fincantieri Infrastructure per la progettazione e la realizzazione del nuovo Dall’Ara Il comunicato 📄 https://t.co/TA5ibrIk3S#WeAreOne pic.twitter.com/z1R7rbZkz6 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) June 4, 2020

Bologna, ok alla realizzazione del nuovo Dall’Ara

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha annunciato la realizzazione del nuovo Dal’Ara.

“Bologna Stadio ha sottoscritto un accordo di partnership con Fincantieri Infrastructure, controllata del Gruppo Fincantieri, per la progettazione e la realizzazione dei lavori di riqualificazione e ammodernamento dello stadio “Renato Dall’Ara”.

In un momento in cui anche il calcio, come altri comparti del Paese, necessita di investimenti e strategie per ripartire. Questa collaborazione rappresenta un’importante iniziativa per consegnare al club e alla città un’infrastruttura moderna e funzionale alle attuali esigenze del pubblico e dei partner commerciali.

L’operazione che si va delineando, vede coinvolti il Bologna Fc, il Comune di Bologna e Fincantieri Infrastructure, e avrà una serie di ricadute positive sull’economia del territorio bolognese”.