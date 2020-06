Mercato Inter, Moratti: “L’Inter non molla Lautaro, ma deciderà lui”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, in una intervista ad un giornale spagnolo, ha parlato della sua Inter che non ha intenzione di privarsi di Lautaro.

Calcio mercaInter, Moratti: “Tutto dipenderà da Lautaro“

Massimo Moratti, ex patron dell’Inter, non ha mai smesso di sostenere e di seguire la sua squadra, anche da quando non è più il presidente. In una dichiarazione lasciata a ‘Cadena Ser Catalunya’ ha voluto parlare del futuro di uno dei giocatori al centro del mercato, Lautaro Martinez: “Martinez distratto dalle sirene di mercato? Potrebbe fargli bene e dare il massimo per la sua squadra. E’ un ragazzo molto serio. L’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore, sappiamo tutti le sue potenzialità, il suo futuro lo deciderà lui“.

Il tutto, però, dipenderà dall’offerta della squadra maggiormente interessata a lui, il Barcellona: “Ovviamente dipenderà tutto dall’offerta che farà il Barcellona. Lui sta bene a Milano. Certo che giocare al fianco del suo connazionale Lionel Messi, per ogni calciatore, può essere motivo di orgoglio e di grande motivazione“.

News Inter, Moratti: “Scambio col Barcellona? Beh, c’è un certo Messi…”

L’Inter non vuole assolutamente privarsi del ‘toro’, ma se la società spagnola dovesse pagare la clausola rescissoria di 111 milioni oppure offrire qualche contropartita tutto può cambiare. Lo stesso Moratti ha voluto precisare: “Scambiare Lautaro con un altro giocatore? Non so dire quale calciatore potrà far bene alla causa neroazzurra. Beh, c’è un certo Messi che gioca proprio nel Barcellona che non è niente male” ha concluso ridendo Massimo Moratti.