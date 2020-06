Notizie Napoli, Osimhen convinto del trasferimento

Calciomercato Napoli Osimhen Lille | Il Napoli muove i suoi primi passi in vista della prossima stagione. La SSC Napoli dovrà sistemare la questione legata ai rinnovi di contratto e poi operare sul mercato. Prima bisognerà blindare Mertens e Zielinski, mentre per Milik sembra ormai finita. Il calciatore non accetta le condizioni imposta dal Napoli per prolungare, per questo sarà ceduto e rimpiazzato. Il primo nome nella lista del ds Giuntoli e del presidente De Laurentiis è quello di Victor Osimhen, giovane attaccante del Lille che già si è messo in mostra con grandi prestazioni al suo primo anno in Ligue 1. L’attaccante è arrivato al posto di Nicolas Pepé che l’estate scorsa è approdato all’Arsenal, dopo essere stato trattato a lungo proprio dal Napoli.

Calciomercato Napoli: Osimhen accetta, il Lille apre al trasferimento in azzurro

L’attaccante classe 1998 del Lille è l’obiettivo principale del Napoli per rinforzare l’attacco. Pare che sul giovane calciatore gli azzurri siano avanti ad ogni altro club e abbiano già incassato il sì per il suo trasferimento in Serie A. Ora resta da convincere solo il club francese, che come richiesta è fermo ancora ai 55-60 milioni di euro. Come riportato da Sportitalia, però, il presidente Gerard Lopez del Lille è da sempre in ottimi rapporti con De Laurentiis e potrebbe abbassare le pretese per sdebitarsi di quanto accaduto lo scorso anno con Nicolas Pepé. Nella trattativa può finirci anche Ounas.