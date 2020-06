Mercato Inter, Nagelsmann: “Non possiamo trattenere Werner”

L’Inter continua a lavorare sul campo per la ripresa, ma continuano a tenere banco le voci relative al mercato. In particolare quelle relative all’attacco con il pressing continuo del Barcellona per acquistare Lautaro Martinez, nonostante le dichiarazioni di Ausilio e quelle relative ai possibili sostituti. Tra questi ci sono Cavani del Paris Saint-Germain e Timo Werner del Lipsia. A parlare del futuro di quest’ultimo è stato il suo allenatore Julian Nagelsmann.

Ultime Inter, le parole di Nagelsmann

Ieri il Lipsia ha vinto in trasferta 4-2 contro il Colonia. Tra i protagonisti della sfida c’è anche Timo Werner, che ha realizzato la terza rete, ma il suo futuro resta in bilico. A confermarlo le parole del tecnico Julian Nagelsmann: “Siamo amici e in prospettiva può crescere molto. Se ogni giorno gli ripeto queste parole posso influenzare la sua scelta. Un ogni giocatore per rendere al massimo ha bisogno di essere in totale sintonia con l’ambiente e la squadra. Non posso insistere. Deve decidere il suo futuro perchè è la sua vita”. Le parole testimoniano dunque che il classe ’96 rischia di lasciare il club tedesco nella prossima sessione del mercato.

Notizie Inter, il futuro di Werner

Una conferma che arriva dopo l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, che nell’edizione odierna ha fatto sapere che Werner non ha chiuso la porta a un eventuale passaggio in Italia. L’attaccante tedesco ha di fatto ribadito la sua volontà di voler provare una nuova esperienza all’estero. Sulle sue tracce ci sono sempre il Liverpool e l’Inter che non hanno presentato offerte ufficiali al giocatore e al club. Questo perchè i due club non sono disposti a versare i 60 milioni della clausola. I nerazzurri potrebbero puntare sulla volontà del classe 96′ per ridurre il prezzo. La vicenda resta aperta e sembra destinata a durare per molto tempo.