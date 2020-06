Champions League: pronta la Final Eight a Lisbona

Champions League: prende corpo un’idea in seno alla UEFA. La massima competizione europea potrebbe essere decisa da una Final Eight. Con l’uscita di scena della Turchia, dopo aver pensato di giocare in Germania, la soluzione potrebbe essere rappresentata dalla città di Lisbona.

Mentre i campionati nazionali vanno verso la ripartenza per concludere la stagione entro il 2 agosto. Si inizia a programmare anche il finale di Champions League ed Europa League, da concludersi entro un mese per lasciare spazio poi al calciomercato e all’anno che verrà. Le proposte sono molteplici.

Secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, la soluzione scelta sarebbe quella del cambio di format totale. Nel corso delle riunioni con l’ECA, starebbe prendendo corpo la candidatura di Lisbona, con i due stadi principali ‘Da Luz’ e ‘Josè Alvalade’ ad ospitare una Final Eight con match conclusivo il 22 agosto e non più il 29 agosto.

In questo modo si potrebbe accelerare il più possibile i tempi per concedere ai calciatori un po’ di vacanza e riposo prima della nuova stagione. Ma le televisioni non sarebbero entusiaste della prospettiva potendo trasmettere tante gare in meno.

Champions League, la decisione tra due settimane

A l’Europa League lamenterebbe una minor copertura mediatica. La decisione sarà presa comunque il 17 giugno quando andrà in scena la decisiva riunione del Comitato Esecutivo Uefa.