Ultime Roma: Nainggolan può tornare a vestire giallorosso

Calcio mercato Roma Nainggolan Inter | Radja Nainggolan, centrocampista dell’Inter in prestito al Cagliari, è pronto a fare ritorno a Milano a fine stagione. Il club sardo è più volte intervenuto sperando di poter riconfermare il centrocampista belga la prossima stagione. I problemi economici però causati dal Coronavirus rendono difficile l’affare di mercato, per questo ora il calciatore potrebbe avere due possibili strade: il ritorno all’Inter e la conferma nella rosa di Antonio Conte o un clamoroso ritorno a Roma. L’estate prossima sarà decisiva per il futuro di Nainggolan che potrebbe andare a firmare il suo ultimo contratto, visti i 32 anni appena compiuti. L’Inter però non ha nessuna intenzione di fare sconti e pare abbia già rifiutato la prima offerta dei giallorossi, Radja partirà da Milano soltanto a titolo definitivo.

Calciomercato Roma: Nainggolan obiettivo, l’Inter però rifiuta il prestito

Come riporta l’edizione de Il Tempo, il calciatore è molto legato a Roma, sia all’ambiente che alla squadra. Nainggolan tornerebbe volentieri nella capitale, che ha lasciato dopo molti anni per passare all’Inter, dove non ha mai avuto il giusto feeling con società e tifosi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Roma avrebbe chiesto il calciatore in prestito con riscatto per la prossima stagione, l’Inter però non ci sta. Il club nerazzurro cederà il belga solo a titolo definitivo per circa 20 milioni di euro.