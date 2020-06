Calciomercato Inter, Arturo Vidal sogna il Boca Juniors

L’attuale centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal, vuole trasferirsi al Boca Juniors. Niente più Inter per il cileno?

Calciomercato Inter: Medel spinge Vidal verso il Boca

Arturo Vidal spera di indossare quanto prima la maglia del Boca Juniors. Un sogno, almeno per il momento, impossibile. Ma nel calcio, così come nella vita, mai dire mai. Il suo compagno di nazionale ed ex giocatore Xeneize Gary Medel, ha dichiarato che il più grande desiderio del cileno è quello di giocare nella Bombonera. L’attuale giocatore del Bologna, ha rilasciato una intervista ai microfoni di ‘Radio Continental’: “Muore dalla voglia di giocare nel Boca. Segue la squadra sui social. E’ l’unico cileno che segue l’Argentina, non vede l’ora di giocare nel campionato argentino. In Europa il Boca è considerato una grandissima squadra”.

Una notizia che ha entusiasmato non poco i tifosi argentini. Tanto è vero che nel web circolano fotomontaggi in cui si ritrae ‘King Arturo’ con la camiseta blu ed oro. Un piccolo indizio arriva dallo stesso giocatore che, su Instagram, ha lasciato un ‘like‘ in segno di approvazione. Una trattativa difficile, ma non impossibile.

Calciomercato Inter, sfumato il sogno Vidal?

Antonio Conte non molla. L’ex ct lo ha già allenato alla Juve, lo voleva al Chelsea e lo vorrebbe nella sua Inter dove potrebbe diventare il fulcro del gioco neroazzurro. In scadenza di contratto nel giugno 2021, Marotta ed Ausilio ci proveranno fino all’ultimo per convincere il giocatore ed accontentare Conte.