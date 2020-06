AIC Calcagno Serie A | Il campionato è pronto a ripartire. E’ stato definito il nuovo calendario e si è deciso di disputare la maggior parte delle gare in serata, per evitare il forte caldo che inizia ad arrivare in Italia. La scorsa settimana era arrivata prepotente la richiesta dell’Associazione Italiana Calciatori di non disputare le gare prima di un certo orario.

AIC, Calcagno: “Mai detto di non voler concludere la Serie A”

Il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno, nel corso dell’intervista a Radio Bianconera, ha parlato del ritorno in campo e chiarito le polemiche su eventuali “minacce” dei calciatori di non scendere in campo.

“I calciatori non volevano riprendere a giocare? Dipende che significato si dà al non voler giocare. C’è chi ha contratto il virus o chi vive e gioca in città molto colpite. C’era una percezione differente, ma non credo ci sia mai stato nessuno che abbia detto di non voler giocare”.

Calcagno: “Chi ha vissuto il virus da vicino ha maggiori difficoltà”

“Chiaro che affrontare una ripartenza in qualunque categoria non è semplice. Chi ha vissuto da vicino il virus magari ha una percezione differente. Anche noi viaggiamo tanto per lavoro, sicuramente in base al carattere si affrontano diversamente certe situazioni. C’è poi una soggettività che riguarda l’individuo”.