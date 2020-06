Notizie Inter, Marotta: “Contrari a soluzioni alternative per finire la stagione”

Ultime Inter, il club nerazzurro vuole ultimare la stagione senza escamotage. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter si schiera apertamente contro l’algoritmo e contro qualunque altra soluzione che non preveda la disputa di tutte le partite fino al termine della stagione. La proposta era stata lanciata dal numero uno della FIGC Gabriele Gravina.

Il club nerazzurro, affiancato da Bologna e Cagliari, si è espresso tramite le parole di Giuseppe Marotta:

« Siamo assolutamente contrari a qualsiasi soluzione alternativa che non sia quella di finire il campionato. Nel caso non si potesse si potrà cristallizzare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia e dunque no nsi potrà giocare nessuan gara. E allora non vedo come si possano giocare playoff e playout. Mentre l’algoritmo non può essere una soluzione efficace per molti motivi. Come può considerare l’imprevedibile che è alla base del calcio? Meglio considerare la classifica per le gare che si sono già disputate che utilizzare una soluzione del genere».

Ultime Inter: come finirà la stagione?

La posizione dell’Inter e della altre società costringe i vertici del calcio italiano a ripensare alle soluzioni in caso di nuova emergenza che non permetta alla stagione di finire.