Mercato Milan, Scaroni: “Rangnick? Fiducia in Pioli e Maldini”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha ribadito la totale fiducia in Pioli e Maldini. Anche se Ragnick aspetta una chiamata dal club….

Calciomercato Milan, Ralf Ragnick si avvicina sempre di più

Ralf Ragnick ed il Milan sono sempre più vicini. Dalla Germania giungono voci di una eventuale lite con il suo attuale club, il Lipsia, ed è pronto a lasciare il club. In una intervista radiofonica, il presidente dei rossoneri Scaroni ha parlato, in una intervista radiofonica, del futuro del Milan: “In questo momento abbiamo fiducia in Pioli, non so se arriverà il manager tedesco. Le scelte le fa Gazidis, non so neanche se parla con altri candidati. Abbiamo fiducia sia in Pioli che in Maldini“.

Scaroni evita di destabilizzare l’ambiente rossonero. Infatti il Milan sarà una delle prime squadre a scendere in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Calciomercato Milan: Szoboszlai e Dumfries i primi due arrivi

Scaroni: “Spero di arrivare in Europa vincendo la Coppa Italia”

Il presidente rossonero vuole provare a vincere il primo trofeo da quando è al Milan. L’obiettivo è quello di aggiudicarsi la Coppa Italia. Scaroni a Radio Rai 1 ha così commentato: “Speravo di giocarla ad Agosto. Vogliamo arrivare in Europa vincendo la Coppa Italia“. Il Milan è alle prese per il rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario: “Abbiamo fatto un grande sforzo per ridurre i costi e Gazidis si è concentrato su questo. In futuro cerchiamo giocatori giovani a prezzi ragionevoli“.