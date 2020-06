Ultime notizie Roma, si punta alla conferma di Smalling

Calcio mercato Roma Smalling ultime | La Roma lavora per la prossima stagione. Mentre l’allenatore della Roma Paulo Fonseca e i suoi calciatori sono sul campo per ritrovare la forma e in vista della ripresa della stagione, la società cerca di mettere su la rosa per il prossimo anno. Il tecnico portoghese punta alla conferma di Chris Smalling, difensore del Manchester United arrivato la scorsa estate in prestito. Nelle scorse settimane il suo riscatto sembrava complicato, con i Red Devils che chiedevano almeno 20 milioni di euro. Ora però tutto potrebbe cambiare. Il calciatore spinge per restare in Italia e vestire ancora la maglia giallorossa dopo una grande stagione.

Calciomercato Roma: Smalling vuole restare, si chiude per 15 milioni

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore inglese classe 1989 si è mosso di persona e ha comunicato alla Roma e al Manchester United la volontà di restare in Serie A. Grande stagione la sua, tanto che anche la Juventus ha chiesto informazioni per un suo possibile acquisto. Il calciatore è in scadenza con il Manchester nel 2022 e ora il club inglese, dopo la richiesta dello stesso Chris Smalling potrebbe decidere di accettare anche 15 milioni per la sua cessione. Ora tutto dipenderà dalla Roma che vuole accontentare il calciatore e il proprio allenatore.