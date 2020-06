Ultime Napoli, Koulibaly pronto all’addio

Calciomercato Napoli Koulibaly Manchester United PSG | Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è pronto a dire addio agli azzurri. Il centrale senegalese classe 1991 è tra i giocatori più ricercati nel suo ruolo per la prossima sessione di mercato. Senza la qualificazione alla prossima Champions League è quasi inevitabile una sua cessione da parte del Presidente De Laurentiis che negli anni ha rifiutato moltissime offerte per lui. Intanto, dopo aver rifiutato il maxi ingaggio da 12 milioni a stagione proposto dal Newcastle, pare che il calciatore abbia rifiutato un’altra destinazione, il PSG. Il suo futuro sembra sempre più vicino alla Premier League. Jurgen Klopp vuole portare Koulibaly al Liverpool per completare il reparto e formare una coppia insuperabile con Van Dijk, ma resta il Manchester United la squadra in vantaggio. In passato hanno offerto al Napoli poco oltre 100 milioni di euro per il suo acquisto.

Calciomercato Napoli: Koulibaly rifiuta il PSG, vuole solo il Manchester

Secondo quanto rivelato da L’Équipe, il calciatore avrebbe rifiutato l’offerta del Paris Saint-Germain. Koulibaly lascerà Napoli, ma nel suo futuro e nella sua testa ha soltanto la Premier League. E’ sfida tra Liverpool e Manchester United per l’ingaggio del calciatore, ma come riportano dalla Francia, pare che sia il Manchester più avanti rispetto agli altri club, sia nella trattativa con il Napoli che con il calciatore.