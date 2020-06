Calciomercato Lazio, Adryelson: “Parla il mio agente, l’accostamento mi onora”

Ultime Lazio | Adryelson, attaccante dello Sport Recife, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

Le parole di Adryelson

«Gioco da sempre in difesa. Mi piace giocare in questa posizione, mi trovo a mio agio».



Sogni?

«Il primo sogno è sempre stato, e lo è ancora, scrivere il mio nome nella storia dello Sport. Mi hanno fatto crescere e voglio ripagarli. Per il futuro, come ogni calciatore, sogno di giocare in grandi campionati, di affrontare i migliori giocatori del mondo e vorrei giocare in Europa».