Ultime Inter, Lautaro Martinez più vicino al Barcellona

Calcio Mercato Inter Lautaro Barcellona clausola | Il futuro di Lautaro Martinez sembra ormai scritto. L’attaccante argentino lascerà l’Inter con molte probabilità la prossima estate la Serie A. Troppo forte il pressing del club catalano che ha già il sì del giocatore. Ora bisognerà trovare l’accordo tra i due club, con l’Inter che continua a ribadire che per portare via Lautaro da Milano bisognerà effettuare il pagamento della clausola rescissoria di 111 milioni di euro. Nelle ultime settimane, intanto, i nerazzurri hanno rifiutato l’ultima offerta presentata dal Barcellona: 50 milioni di euro più due contropartite tecniche.

Calciomercato Inter: da Barcellona arrivano i 111 milioni per Lautaro Martinez, si chiude

L’Inter non scende dalle proprie richieste, Lautaro non partirà se non per la clausola rescissoria di 111 milioni che sarà attiva tra il 1 e il 15 luglio, per questo il Barcellona è pronto a muoversi verso questa direzione. I catalani chiedono aiuto ai partner finanziari per chiudere l’operazione con il club italiano. Il Barcellona vuole chiudere l’affare e i partner finanziari sono pronti ad affiancare il club in questo grande acquisto come quello di Lautaro. Prima ci saranno delle cessioni importanti, come quelle di Coutinho (che è nel mirino di molti club) e Semedo (molto vicino al Manchester City), poi l’assalto a Lautaro con il pagamento della clausola rescissoria.