Calciomercato Brescia, Cellino: “Balotelli ingestibile. Per Tonali offerti 65 milioni”

Ultime Brescia | Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport:

«Inizialmente ero contrario a ripartire, non mi sembrava possibile. L’ho detto e ripetuto pubblicamente, a differenza di altri non mi sono mai nascosto. Ma in cassa ora non ci sono più soldi nella Lega, nemmeno per il paracudte. Ho detto ripartiamo pur sapendo che alla fine l’avrei preso in quel posto, io che ho i bilanci a posto, che non ho un debito con le banche. La scommessa Balotelli l’ho persa di brutto».

Cellino su Balotelli e Tonali