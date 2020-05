Oroscopo di domani 1 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 1 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Questa prima giornata di giugno nasce con la Luna opposta. Possono tornare tensioni in mente. I progetti che erano rimasti fermi ora possono ripartire, questo vale anche per i sentimenti.

Toro. In questo lunedì sei particolarmente energetico. Evitare passi falsi nell’ambito lavorativo è importante. Il tuo cielo è governato da Urano e ti chiede di cambiare.

Gemelli. Luna e Venere favorevoli. Bisogna ricordare che tutte le relazioni nascono ora sia sul lavoro che in amore. Puoi riuscire ad andare avanti meglio rispetto agli altri.

Cancro. Devi stare solamente attento a qualche piccolo livore a qualche piccola ripicca. A volte sbagli parlando troppo reagendo in maniera esagerata. Le esagerazioni non sono contemplate.

Leone. Le prossime ore possono avere un grande impatto sugli altri. Il tuo segno è decisamente molto forte, hai anche un grandissimo fascino. Nei rapporti sentimentali e di lavoro bisogna superare il problema.

Vergine. Dopo un paio di settimane veramente pesanti ora stai cercando di ritrovare energia. Abbiamo ancora questo Marte in opposizione. Questo ultimo fine settimana ha provocato disagi nella tua vita. Periodo di riflessione.

Oroscopo di oggi Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox 1 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Venere e Saturno in buon aspetto. Riparti con grinta. Mercurio dissonante, quindi i prossimi due mesi a livello economico saranno di aggiustamento. In amore possono nascere belle emozioni.

Scorpione. Settimana che parte con forza grazie a Marte. Molti di voi hanno chiuso lo scorso anno in maniera pesante. Nelle prossime settimane sarà bene guardarsi attorno, specie a livello lavorativo.

Sagittario. Se sei innamorato di una persona è probabile che tua sia ancora preoccupato per questa. Se l’amore ancora non c’è allora sembra difficile trovarlo al momento, vivi con più libertà d’azione.

Capricorno. Di natura sei molto riflessivo in certe giornate. Sono 48 ore rallentate le prossime ma i risultati non mancano. Questi segni come i tuoi hanno qualcosa in più.

Acquario. Luna e Saturno favorevoli, cambiamento stimolato anche da Urano. Dunque sei in procinto di cambiare. Vuoi fare cose nuove, dal punto di vista economico non è facile. In amore sembri più favorito.

Pesci. Lunedì molto confuso, questa confusione si riversa in amore. Ci vuole un poco di pazienza in questo periodo, buon recuperò a metà settimana.