Notizie Lazio, Strakosha: “Io positivo? Parleranno con il mio avvocato”

Ultime Lazio | Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha voluto smentire di persone l’indiscrezione delle ultime settimane di una sua positività al Coronavirus.

Il numero uno del club biancoceleste ha parlato a FanZone, come riportato dagli albanesi di Supersport. Il portiere ha dichiarato che ci sarà un’azione legale verso chi ha diffuso questa fake news.

Ultime Lazio: Strakosha sta bene

Nessuna positività, dunque, al Covid-19. Thomas Strakosha ha voluto parlare del suo presunto contagio:

“Grazie a Dio sto bene. A volte le persone parlano troppo, non è giusto entrare in argomenti così delicati come la salute di una persona perchè questo genere preoccupazione anche per molte persone. Ora ho intenzione di andare avanti, e sarà il mio avvocato ad occuparsi di queste cose, io mi sto allenando normalmente”.

Dunque, chi ha diffuso la notizia non la passerà liscia vista l’intenzione del portiere della Lazio di proseguire con un’azione legare. Intanto l’estremo difensore biancoceleste è concentrato sulla rincorsa allo scudetto della sua Lazio: