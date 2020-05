Lazio Strakosha Scudetto Juventus | La Serie A è pronta a ripartire e a riproporre la lotta scudetto tra Juventus e Lazio. I due club sono divisi da un solo punto e hanno condotto un campionato strabiliante fino allo stop per lockdown. Il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, ha fissato l’obiettivo finale ora che il campionato sta per ricominciare.

Lazio, Strakosha: “Vogliamo lo Scudetto. Non siamo come la Juve”

Intercettato dai microfoni di Fanzone, trasmissione albanese, il portiere della Lazio ha raccontato gli obiettivi della squadra di Simone Inzaghi e lanciato la sfida alla Juventus.

“A volte le persone parlano troppo. Io sto bene grazie a Dio e ho affidato la questione al mio avvocato”. E’ partita così l’intervista circa la possibilità di una positività al Coronavirus nascosta.

Campo? “Io penso solo ad allenarmi e non vedo l’ora di tornare a disposizione del mister per scendere in campo. Speriamo di diventare campioni d’Italia, ci stiamo allenando per questo, e siamo vicini alla Juventus in classifica. Sarà difficile per tutti riprendere e giocare ogni tre giorni. Non sarà un campionato nuovo, ma vedremo qualcosa di diverso. Non vogliamo essere arroganti, e dire di essere più forti della Juve“.

Pegno in caso di vittoria? “Non so se mi taglierò i capelli. Per me la cosa più importante sarebbe quella di vedere la mia famiglia felice. Mio padre salirebbe su un elicottero per vedere la partita dello Scudetto“.

Calciomercato Lazio, Rashica piace: Strakosha sfida il Napoli

Milot Rashica, attaccante esterno del Werder Brema, kosovaro con la cittadinanza albanese, piace alla Lazio. Anche il Napoli, però, vorrebbe portare il giovane esterno in Serie A ma Thomas Strakosha lancia la sfida anche agli azzurri sul mercato.

“E’ un ottimo giocatore, anche come uomo. Se venisse qui, ci darebbe una grande mano. Sul campo sa sempre cosa fare“.