Calciomercato Juventus Ronaldo Neymar | Il calciomercato della Juventus inizia ad entrare sempre più nel vivo. Tanti i nomi sul tavolo di Paratici che studia le mosse migliori per rendere la squadra di Maurizio Sarri sempre più competitiva. L’ultima arriva dalla Spagna e rinnova le voci di qualche settimana fa circa uno scambio clamoroso a cui starebbero pensando PSG e Juventus: scambio secco tra Cristiano Ronaldo e Neymar.

Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-Neymar: affare possibile

Il talento brasiliano potrebbe dire addio a fine stagione al PSG e lo stesso potrebbe fare Ronaldo con la Juventus dopo tre stagioni. Ma secondo quanto riferisce Don Balon, lo scambio tra i due campioni non è utopia. “Anno dopo anno mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere. Ammiro questa sua volontà implacabile, è un grande esempio per tutti gli atleti del futuro” – aveva dichiarato Al Khelaifi su Cristiano Ronaldo qualche settimana fa. L’ipotesi, dunque, non sembra del tutto irrealizzabile, anche per la volontà dei due calciatori.

Ronaldo-Neymar, chi ci guadagna?

Lo scambio tra i due fenomeni del calcio moderno è ancora fantamercato e non è detto che si realizzerà. Nel caso dovesse andare in porto, chi ne gioverebbe? La Juventus andrebbe ad eliminare dal bilancio i 31 milioni netti che guadagna Cristiano Ronaldo ma dovrebbe pagare lo stipendio, ugualmente esoso della stella brasiliana. Ne guadagnerebbe dal punto di vista anagrafico, visti i 4 anni in meno di Neymar ma dal punto di vista prettamente calcistico ci sono enormi riserve: Ronaldo è ancora al top della forma e al PSG potrebbe fare ancora meglio che in Serie A.