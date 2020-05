Notizie Milan, Bennacer: “Ho scelto questa squadra per il progetto, così come l’Empoli”

Ultime Milan | Ismet Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sportweek:

Le parole di Bennacer

Carattere? “Sono fatto di mio in una certa maniera, da bambino mi piaceva prendere rischi, ero un kamikaze. In privato invece sono discreto e riservato”.

Arsenal? “Stavo chiuso in albergo per non vivere con sconosciuti da minorenne. Poi arriva mia sroella. A settembre, finalmente, vedo il campo. In Coppa di Lega, contro lo Sheffield: si fa male Chamberlain, Walcott entra al suo posto e dopo due minuti si fa male pure lui, così Wenger mi butta dentro. Gioco largo a sinistra e non prendo il pallone, non conoscevo quel ruolo. Ma non mi pento”.

Algeria? “Non l’ho scelta per mia mamma, ma è stato per motivi calcistici. Rispetto al Marocco sembrava un progetto vincente”.