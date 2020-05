Calciomercato Milan, Donnarumma verso l’addio: Dragowski possibile sostituto

Calciomercato Milan: Donnarumma, il sostituto potrebbe essere Dragowski

Calcio Mercato Milan Donnarumma | Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre sta cercando di gestire al meglio diverse situazione, soprattutto relative a cessioni e rinnovi. L’obiettivo principale del Milan è quello di blindare qualche gioiello, uno su tutti Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero è sicuramente uno degli elementi con più valore nel club, e riuscire a confermare la sua permanenza sarebbe un’impresa non da poco.

Chiaramente si tratta di una trattativa difficile, anche perchè ad oggi pare non sia stato trovato per niente l’accordo relativo ad un rinnovo di contratto. Il prolungarsi dei tempi ha costretto il Diavolo a cercare qualche sostituto in giro per l’Europa, e nelle ultime ore è spuntato fuori un altro nome interessante: Dragowski, attuale estremo difensore della Fiorentina. Il giovane portiere sarebbe un profilo gradito alla società, soprattutto perchè giovane e già con buona esperienza nella massima serie italiana. Questa la notizia riportata dal Corriere.

Donnarumma-Milan: tentativo di rinnovo

Il futuro di Donnarumma è ancora un mistero, e per quanto il Milan vorrà provare a trattenerlo, la sensazione è che ben presto ci sarà la separazione. Intanto le pretendenti per Gigio continuano a farsi avanti.