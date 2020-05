Calciomercato Inter, rinnovo Padelli: è fatta, ecco quale sarà il suo ruolo

Calciomercato Inter, fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Daniele Padelli

Calciomercato Inter – Rinnovo Padelli | E’ stato ad un passo dall’addio, con l’Inter che cercava un sostituto tra i pali, quando Samir Handanovic ha alzato bandiera bianca, poco prima dello stop che è arrivato per il calcio. E’ lo scenario che vede protagonista Daniele Padelli, estremo difensore nerazzurro che è stato chiamato in causa, non appena Antonio Conte ne ha avuto bisogno. E adesso, ci sarà da capire quale sarà il suo ruolo per il futuro perché, come rivelano i colleghi di Tuttosport, sarebbe cosa praticamente fatta il rinnovo, con la firma in arrivo ad Appiano Gentile.

News Inter, Padelli: rinnovo e ruolo da terzo portiere

Si sarebbe accordato il club di Suning per il prolungamento degli accordi con Daniele Padelli, estremo difensore nerazzurro che, fino ad ora, ha totalizzato dalla stagione 2017/2018 solo otto presenze con i “guanti” dell’Inter. Solo quest’anno, ha trovato 6 partite, complici le condizioni precarie del portiere sloveno. Lo scenario nel 2021 però potrebbe cambiare, con lo stesso Padelli che potrebbe prendere il posto di Berni nelle gerarchie. Il secondo portiere diventerà Ionut Radu, di ritorno dal prestito con il Parma. Il portiere rumeno era stato già individuato a gennaio, ma il giovane portiere cercava continuità. Dalla prossima stagione potrebbe diventare un perno importante per sondare delle basi importanti, di un futuro nerazzurro.