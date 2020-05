Calciomercato Inter: Icardi è del PSG, dai francesi arriva anche un calciatore

Inter, il miracolo è compiuto: Mauro Icardi è da considerarsi un calciatore del PSG. Il club nerazzurro è riuscito a piazzare l’argentino e ne guadagnerà anche una sorta di “scambio”.

Calciomercato Inter: Icardi è del PSG, si sblocca Cavani

L’arrivo di Icardi al PSG, di fatto, apre la strada all’Inter per il Matador Cavani che, in virtù di questa operazione, non rinnoverà il contratto con il Paris Saint-Germain.

Dopo una lunga giornata di contatti tra Leonardo e Beppe Marotta, come riportato da Tuttosport, è stato trovato l’accordo sulla base di 50 milioni più 8 di bonus, un successo per il dt del Psg ma anche per Marotta che è riuscito a cedere il calciatore senza perderlo a zero nonostante fosse in rotta con l’Inter.

La società si assicuro comunque a bilancio un’importante plusvalenza, pesando ormai il cartellino di Icardi appena un milione e ottocentomila euro per le casse nerazzurre.

Solo un anno fa, infatti, il destino di Icardi sembrava nero per l’Inter. Con la Juve in agguato ed il contratto in scadenza nel 2020 si profilava una doppia beffa per l’Inter che avrebbe potuto perderlo a zero in favore della Juve. Ed invece le cose sono andare diversamente con ben 58 milioni guadagnati (oltre ai 5 per il prestito) e l’ingaggio di questo anno risparmiato. Al calciatore, a proposito, andrà uno stipendio di 10 milioni a stagione.

Ultime Inter: ora Cavani

L’acquisto di Icardi da parte del Psg, avrà come logica conseguenza l’addio di Edinson Cavani. L’uruguaiano è già in scadenza e sentita la notizia ora non vuole restare.

L’Inter c’è anche se ieri Ausilio ha fatto capire che al momento i nerazzurri hanno altre priorità in attacco: non perché Cavani non piaccia, ma lo stipendio da 7 milioni spaventa. Probabile che si tratti solo di un modo per i nerazzurri di far abbassare le sue pretese.