Calciomercato Milan: Boadu in estate con Jovic

Ultime Milan, rossoneri in corsa per Boadu. Come riportato da Tuttosport, in questi mesi visto l’infortuno di Ibra, Leao dovrà dimostrare il suo reale valore.

L’attaccante portoghese avrà una grande occasione di sfondare a Milano. Qualora Rafael Leao dovesse esplodere in un’anomala e calda estate, il club rossonero potrebbe decidere di intervenire su un solo grande nome per il suo attacco. In tal senso, il profilo di Luka Jovic del Real Madrid resta in pole anche se la pista è complicata.

Se serviranno due calciatori, allora il Milan ha già in mente un piano come quello che potrebbe portare a Boadu dell’Az Alkmaar che è anche un profilo molto vicino a quelle che sarebbero le indicazioni di Ralf Rangnick che ha anche altri nomi.

Ultime Milan: Leao ora deve dimostrare

Una mancata crescita di Leao potrebbe indurre il club a fare delle riflessioni a più ampio raggio. Si tratta sempre di un classe 1999, che sta entrando adesso in quella fascia delicata.

Ma il Milan, che dovrà darsi tempo, non può più sbagliare il pacchetto offensivo. Ecco perché, in caso di fallimento, la società sarebbe costretta a prendere almeno altri due attaccanti per il prossimo anno.

I rossoneri però non vorrebbero perdere i soldi investiti lo scorso anno (28 milioni cash per prenderlo dal Lille).