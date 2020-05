Calciomercato Juventus: Jorginho salta in pole, ma non è l’unico colpo in arrivo

Calciomercato Juventus: Jorginho arriva con Emerson.

Ultime Juventus, Jorginho o Paredes? Come riportato da Tuttosport, se fino a poche ore fa l’affare con il Barcellona sembrava praticamente fatto, ora tutto rischia di saltare per la volontà di Arthur di non spostarsi a Torino.

Nessun esubero ha convinto la Juve oltre al brasiliano: da Coutinho a Nelson Semedo, ma sarà dura fare breccia nel club bianconero senza inserire il centrocampisa. E mentre i media spagnoli non hanno risparmiato critiche sul comportamento del calciatore, la Juve studia il piano b che sarebbe poù gradito a Sarri.

I nomi sono quelli di Jorginho e Leandro Paredes. Piste complicate allo stesso modo, ma per motivi diversi.

L’italo-brasiliano del Chelsea ha un feeling incredibile con il tecnico che lo vorrebbe con se. Più rigorista e probabilmente più abile di Pjanic nella fase di non possesso, Jorginho è considerato il centrocampista centrale perfetto per il gioco della Juve.

Ultime Juve: maxi plusvalenza

Tuttavia i Blues sono i primi a non voler cedere uno dei cardini del gioco di Frank Lampard e se proprio fossero orientati alla vendita non intendono ricavare un centesimo in meno rispetto ai 57 milioni più 8 di bonus. Il club bianconero da un eventuale scambio ricaverebbero plusvalenza ma il calciatore (attratto dal Barca), non ha detto mai “sì” agli inglesi. Per prendere il centrocampista potrebbe aprirsi una max operazione anche con Emerson Palmieri.

a Parigi la situazione è diversa. Paredes ha due anni in meno ma il PSG potrebbe cedere. A Torino gioca il suo grande amico Paulo Dybala. Al di là del feeling con la Joya, il cartellino dell’argentino ex Roma costa molto meno, circa 40 milioni possono bastare, e quindi si pone il problema opposto allo scambio con il Chelsea.