Calciomercato Inter: idea Lucas Hernandez, contatti con il Bayern Monaco

Ultime Inter: Lucas Hernandez del Bayern Monaco nel mirino

Calcio mercato Inter Lucas Hernandez Bayern Monaco Perisic | Lucas Hernandez, difensore centrale e terzino sinistro del Bayern Monaco, è finito nel mirino dell’Inter. Il calciatore francese, arrivato lo scorso anno al club tedesco per una cifra di 80 milioni di euro, ha deluso in questa stagione. Poco minutaggio per il calciatore che però ha dovuto fare i conti con un infortunio serio alla caviglia, legamenti rotti e circa tre mesi out. Al suo ritorno però Lucas Hernandez ha trovato il Bayern ben organizzato che ha raggiunto la solidità difensiva con Alaba centrale e il giovane terzino sinistro Alphonso Davies. Ora per lui il minutaggio si restringe e il club potrebbe decidere di cederlo per una cifra molto più bassa degli 80 milioni spesi lo scorso anno. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Manchester City che continua a trattare con il Bayern Monaco la cessione di Leroy Sané.

Calciomercato Inter: idea Lucas Hernandez, dialoghi con il Bayern Monaco

L’Inter e il Bayern Monaco continuano a restare in contatto in queste settimane. I due club vogliono risolvere la questione legata al riscatto di Ivan Perisic. Il Bayern chiede uno sconto rispetto i 20 milioni pattuiti per l’esterno d’attacco croato. Come però riportano dalla Germania, con il quotidiano tz.de, l’Inter avrebbe chiesto informazioni proprio per l’acquisto di Lucas Hernandez. Il calciatore classe 1996 con Antonio Conte potrebbe ricoprire sia il ruolo di terzo di difesa che di esterno a tutta fascia nel 352.