Notizie Milan, tampone per Kessiè: c’è attesa per il responso

Ultime Milan | Milan, continua il lavoro in vista della ripresa fissata per il 13 giugno con la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

I rossoneri continuano a lavorare a Milanello sotto la guida di Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da MilanNews.it nella giornata odierna il focus è stato sul lavoro tecnico, seguito da partitelle sul campo ridotto. Per domani è prevista una doppia sessione in campo con l’allenatore.

Continua a tenere banco in casa rossonera la situazione dell’ivoriano Kessie.

Ultime Milan: Kessiè è un caso?

Per quanto riguarda Franck Kessie, infatti, l’ex Atalanta è in attesa del responso del secondo tampone. Se il risultato sarà negativo allora il centrocampista potrà tornare in gruppo.

In questo modo metterà fine al suo periodo di quarantena e tornarà ad allenarsi con i suoi compagni a Milanello.

Chi invece ha già lasciato Milanello è Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, infatti, dopo l’infortunio in allenamento che probabilmente ha messo fine alla sua stagione, è tornato in Svezia dove rimarrà per qualche periodo lontano dalla squadra. Probabilmente per la ripresa la società rossonera dovrà fare a meno dell’attaccante che ha fatto ritorno in patria dopo esser tornato alla riapertura.