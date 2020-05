Calciomercato Inter Icardi PSG | Il futuro di Mauro Icardi sembra delinearsi sempre di più. Non tornerà all’Inter, è questa l’unica certezza che è maturata dopo lo stop dei campionati e la vittoria della Ligue 1. Il PSG vorrebbe tenerlo ma c’è anche tanta concorrenza, sia dall’Italia che dall’estero.

Calciomercato Inter, Icardi al PSG: le cifre

Leonardo, però, dopo l’addio ormai certo di Edinson Cavani e le difficoltà ad agire sul calciomercato, vorrebbe trattenere Maurito. L’accordo iniziale con l’Inter prevede un riscatto da 70 milioni di euro per la permanenza dell’argentino. I parigini hanno già chiesto uno sconto all’Inter e proposto 50 milioni più 10 di bonus per un totale di 60 milioni di euro. Richiesta, poi, aumentata, secondo quanto riferisce Sky Sport, a 55 milioni di base più bonus, per avvicinarsi all’accordo iniziale.

News Inter, continuano i casting per l’attacco

L’Inter, intanto, pensa alla prossima stagione e all’attacco che verrà. Per Lautaro Martinez c’è il pressing asfissiante del Barcellona che però non ha alcun accordo con i nerazzurri. A confermarlo è Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter: “Tutti sanno che c’è una clausola rescissoria ma non vogliamo venderlo. L’unca possibilità per cederlo è proprio il pagamento della clausola“.

I nerazzurri, perciò, vorrebbero cautelarsi e guardano all’estero per i profili giusti. Piacciono Timo Werner e Matheus Cunha dalla Bundesliga e si guarda con estremo interesse a Edinson Cavani, che si libererà a parametro zero dal PSG.