Serie A in chiaro, arriva l’annuncio di Spadafora

Il ministro dello Sport non abbandona l’idea che stava portando avanti prima che la Serie A fosse interrotta a causa dello scoppio dell’emergenza covid-19: il progetto è trasmettere gratuitamente le partite del campionato italiano.

Partite gratis per tutti, come fare?

La partita della ripresa della Serie A si gioca su più fronti, tutti dibattuti nel Consiglio di ieri sera. Per quanto riguarda i diritti tv, Vincenzo Spadafora vuole far sì che tutti possano godere del calcio, visto anche che, probabilmente, si giocherà a porte chiuse. Non sarà così facile, tuttavia.

Il Ministro infatti sa bene che la materia è regolata da una norma avente rango di legge (la cd. Legge Melandri sui diritti tv) e per questo, per modificarla, servirà un atto avente pari forza. E se un’altra legge del Parlamento richiederebbe tempi troppo lunghi, allora dovrà intervenire un Decreto Legge del Governo per rendere attuabile tutto questo.

Serie A gratis, il progetto di Spadafora

A spiegarlo è lo stesso Spadafora, ai microfoni del Corriere dello Sport: “Come fare? Serve un decreto legge, non certo un dpcm. Senza un provvedimento da parte del governo, difficilmente Sky e le tv potrebbero trovare una soluzione al problema. Sarebbe un atto paragonabile ad un esproprio nei confronti di un’attività privata. Per esempio, è come se alla Fiat fosse comandato di produrre per tre mesi solo 500 a un prezzo fissato. Dove trasmettere la Serie A? Su Tv8 o su canale 26. Bisogna trovare una soluzione per le partite che ha in esclusiva Dazn, lì la situazione è più complicata“.