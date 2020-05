Calciomercato Milan, il prossimo attaccante viene dall’est: i nomi

Il Milan deve rinnovare il settore avanzato: l’infortunio di Ibrahimovic non ha fatto altro che accelerare un processo già in movimento. Piacciono 2 profili in particolare ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, costano entrambi tanto.

Calcio mercato Milan, assalto a Jovic

Paradossalmente, anche se Zlatan restasse, l’incognita resterebbe. Perché la carta d’identità dello svedese dice che è un classe 1981 e nella prossima stagione giocherà con 39 anni sulle spalle. L’infortunio di questi giorni è meno grave del previsto, ma l’attaccante potrebbe fermarsi ancora, anche se Rangnick, il paladino dei giovani, dovesse alla fine convincersi a tenerlo un altro anno.

IN AGGIORNAMENTO