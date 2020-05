Notizie Sampdoria, Barreto rescinde il contratto: colpa del Covid-19?

Ultime Sampdoria, Barreto non giocherà più con la Sampdoria. Dopo 5 anni, Edgar Barreto e la Sampdoria si sono detti addio.

Non è ancora chiaro il motivo e se questo è legato all’emergenza coronavirus in Italia che potrebbe aver spaventato il calciatore. Ma la notizia è un vero fulmine a ciel sereno, a ridosso di una ripresa del campionato che pare ormai imminente.

Come riportato dal Secolo XIX, alla base della decisione ci sarebbero motivi personali forse legati anche alla Pandemia.

Il giornale ha anticipato quella che nelle prossime ore dovrebbe diventare una notizia ufficiale: per Barreto il contratto con la Sampdoria è terminato con una rescissione.

Ultime Sampdoria: Barreto era ormai un simbolo

Arrivato nella Genova blucerchiata nel 2015 a costo zero dal Palermo, il 35enne centrocampista paraguaiano ha collezionato 110 presenze e 5 goal diventato in questi anni un pilastro in campo e fuori. In questa stagione, invece, è stato poco impiefgato. A portarlo in Italia fu la Reggina, che nel 2007 lo acquistò dagli olandesi del NEC.

Come fa sapere il quotidiano ligure, Barreto si è iscritto al corso UEFA per il patentino B da allenatore ma per ora una vera decisione sul ritiro non è stata ancora annunciata. Di certo c’è solo l’addio alla Sampdoria.