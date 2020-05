Notizie Juventus, Douglas Costa: “Se tornassi indietro mi allenerei…”

Ultime Juve | Douglas Costa, attaccante della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a The Players Tribune.

L’attaccante ha parlato della sua carriera dopo le voci su un possibile ritiro dal calcio giocato dopo i tanti infortuni che lo hanno perseguitato negli ultimi anni.

“Nel 2017, al Bayern, credevo di poter fare di tutto in campo. Mi veniva tutto alla grande in maniera molto semplice, poi sono arrivato a Torino e ho trovato difficoltà ad adattarmi al calcio italiano. Ho avuto molti infortuni e nessuno sapeva dirmi il motivo per il quale mi fermavo spesso, poi è uscito fuori che era colpa di un vecchio stop mai del tutto guarito. Se tornassi indietro forse in campo e fuori mi allenerei in maniera diversa”.

Ultime Juve, la spiegazione di Douglas Costa