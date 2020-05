Calciomercato Roma Pellegrini PSG | Il calciomercato non è mai fermo, anche quando il calcio non è attivo. I club puntano già a rinforzarsi per il futuro, cercando obiettivi “low cost” dopo l’emergenza Coronavirus e i calciatori italiani o della Serie A sono molto appetibili all’estero.

Calciomercato Roma, il PSG vuole Lorenzo Pellegrini

Il PSG è piombato prepotentemente su Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, con una clausola da 30 milioni di euro. Stando a quanto riporta calciomercato.it, Leonardo ha deciso di puntare sul centrocampista classe ’96 ex Sassuolo che con Paulo Fonseca ha migliorato ancora di più il proprio rendimento. In campionato ha saputo dimostrare le sue qualità da play, da mezzala e anche da trequartista, con 11 assist e 3 reti all’attivo

Pellegrini vuole restare in giallorosso

Nonostante le lusinghiere avances del Paris Saint-Germain, Lorenzo Pellegrini ha da tempo deciso di restare con la Roma anche per i prossimi anni. La società, del resto, lo reputa uno dei punti cardine per lo spogliatoio, tanto da renderlo centrale anche nella trattativa per per il taglio degli stipendi. Inoltre Pellegrini è diventato importante anche per la Nazionale di Roberto Mancini. La prossima estate sarà sicuramente presente agli Europei e anche per i prossimi Mondiali di Qatar 2022, sarà al centro del centrocampo azzurro.