Calciomercato Napoli: Boga, il Chelsea rinuncia, semaforo verde

Ultime Napoli, Boga si avvinca. Come riportato da tmw, salvo sorprese, il futuro prossimo di Jeremie Boga sarà ancora al Sassuolo o almeno non a Londra. Spifferi inglesi raccontano infatti come il Chelsea non sembrerebbe intenzionato a riscattare il calciatore in estate.

Il club inglese, infatti, avrebbe deciso di lasciar decadere il diritto di riacquisto fissato a 13 milioni di sterline. Una grande notizia per la società neroverde che negli ultimi 2 anni ha valorizzato il calciatore.

Boga in questo periodo è diventato un calciatore importante ed efficace in campo, ben lontano da quel diamante grezzo arrivato dai Blues.

In questo modo il club potrebbe incassare dalla cessione del classe ’97 che in estate molto probabilmente sarà lontano dal Mapei Stadium. L’ad neroverde Carnevali ha più volte, e pubblicamente, espresso la volontà di tenere il calciatore con De Zerbi. Ma le ultime indiscrezioni parlando di un forte interesse per lui da parte di diversi club.

Mercato Napoli: Boga il primo obiettivo

Il calciatore piace molto, in Italia, ma non solo. In Serie A la squadra che oggi sembra in vantaggio e pronta ancora ad affondare il colpo è il Napoli. Gli azzurri devono sostituire José Maria Callejon che non rinnoverà e Boga piace non solo a Gattuso.Occhio anche al Milan oltre che ad Atalanta e Roma. All’estero ci sono invece Siviglia e BVB.