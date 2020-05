Calciomercato Napoli, affare da 55 milioni con la Ligue 1

Il Napoli è alla ricerca di un profilo per il settore avanzato, anzi 2: i nomi in ballo sono tanti, il ds Giuntoli è al lavoro per un mercato estivo che promette faville.

Calcio mercato Napoli, pronto il colpo Osimhen

Dopo la “sbornia” ancelottiana, con acquisti altisonanti e stipendio esorbitante (vedere Lozano e Manolas), Aurelio De Laurentiis vuole tornare sulla vecchia strada, puntando su calciatori promettenti, di certo non economici, ma che almeno dal punto di vista dell’ingaggio non abbiano da subito pretese altissime.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il risultato di tale progetto applicato al centro dell’attacco è Victor Osimhen, 21 in forza al Lille. Si tratta del sostituto designato di Arkadiusz Milik, che ha fatto capire di voler lasciare Napoli a partire dalla prossima stagione, rifiutando a più riprese le proposte di rinnovo contrattuale. L’accordo con Osimhen invece sarebbe già stato raggiunto invece: manca l’ok di Gerard Lopez, presidente del Lille. E come i tifosi ricordano dall’affare Pepé, non sarà facile, visto che tende a vendere i suoi gioielli a caro prezzo.

Ultime mercato Napoli, il prezzo di Osimhen

Il suo cartellino costa 55 milioni di euro: non pochi vista la sua età. Ma il prezzo non è destinato a scendere, vista al concorrenza per accaparrarselo. Pare infatti che su di lui ci sia anche il Liverpool. Intanto il ragazzo in questo momento non sta vivendo un momento facile: 2 giorni fa ha annunciato la dipartita del padre con un messaggio apparso sui suoi profili social.