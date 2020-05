Ultime Milan: Jovic più vicino, Ramadani pronto a dirigere l’operazione

Calcio Mercato Milan Jovic Real Madrid prestito | Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, è diventata la prima scelta per l’attacco del Milan. Il classe 1997, dopo una grande stagione con l’Eintracht Francoforte si è trasferito al Real Madrid per circa 60 milioni di euro. Prima stagione in Spagna non facile per il giovane attaccante serbo che ora è pronto a rilanciarsi. Il calciatore ha bisogno di ritrovare continuità e gol ed è pronto a farlo in una piazza diversa da quella di Madrid. Su di lui c’è il forte interesse del Napoli, ma nelle ultime settimane pare che il Milan abbia sorpassato il club azzurro per portarlo in Serie A. Il problema però oltre l’alto ingaggio, sembrava essere la valutazione del Real che era di oltre 40 milioni per la cessione. I Blancos però ora sembrano convinti a lasciarlo partire in prestito.

Calciomercato Milan: svolta Jovic, il Real Madrid accetta il prestito

L’intenzione del Milan è quella di formare di nuovo la coppia Jovic-Rebic che all’Eintracht Francoforte non lasciava scampo a nessuno. Avviati i contatti con l’agente Fali Ramadani, che cercherà di far raggiungere l’accordo a tutte le parti in causa. L’agente dei due calciatori è in ottimi rapporti con il Real Madrid e potrebbe facilitare l’operazione. Ora il club spagnolo accetta il prestito per Jovic e il Milan e pronto a chiudere per affiancarlo a Rebic, in attesa dell’arrivo in panchina di Ralf Rangnick.