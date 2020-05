Calciomercato Juventus, Parejo: “Ferran Torres deve rinnovare”

Dani Parejo, capitano del Valencia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Movistar, il capitano della squadra spagnola si è soffermato anche su Ferran Torres, obiettivo di mercato della Juventus:

“Per il Valencia è un calciatore importante; è giovane e con un gran futuro davanti a sé, in campo ha sempre dimostrato il suo talento. Non conosco la sua situazione, però per noi sarebbe importante che rinnovasse. Il coronavirus potrebbe essere determinante a livello economico per gli sviluppi del calciomercato prossimo; il Valencia non è un club come il Manchester City, Chelsea o Real Madrid, in grado di pagare milioni e tenere tutti in rosa”.

Calciomercato Juventus: la concorrenza è tanta

I media spagnoli sono sempre più convinti che in estate si scatenerà una vera asta sul nome dell’esterno. Come riportato da Fichajes.net, infatti, oltre a Juventus, Real Madrid, Barcellona e Manchester City, nelle ultime ore anche il Manchester United si sarebbe inserito nella corsa al calciatore che, ricordiamo, è in scadenza nel 2021.

Concorrenza in vista per la Juventus, dunque: Ferran Torres potrebbe vestire il bianconero ma se Paratici non affonderà il colpo, allora il calciatore potrebbe esser ceduto in un altro club.