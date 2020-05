Calciomercato Inter, Vagiannidis in arrivo: i dettagli ed il prezzo

Tweet on Twitter

L’Inter sta per mettere a segno il primo colpo del calciomercato estivo 2020: si tratta di Georgios Vagiannidis, in scadenza di contratto con Panathinaikos.

Calcio mercato Inter, l’affare Vagiannidis

D’altronde, comprare giovani campioni a parametro 0 è sempre stata la specialità di Marotta, anche quando lavorava per la Juventus. Vagiannidis sarà un nuovo colpo alla Pogba? Sarà il tempo a stabilirlo. Per il momento, i nerazzurri hanno deciso di portare l’attacco decisivo per convincere il calciatore ed il suo entourage.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, il lavoro parte da molto lontano: Ausilio è da anni sulle sue tracce e l’ha notato da quando giocava nell’Under 19 del club greco, che l’ha fatto esordire in prima squadra lo scorso febbraio. Grazie ad una proposta di un contratto triennale da 500.000 euro a stagione è arrivato il grande sì, battendo anche la concorrenza di altri big d’Europa, che si erano messi sulle sue tracce.

Ultime mercato Inter, chi è Vagiannidis

Si aggregherà subito alla prima squadra e passerà la prima fase della preparazione sotto gli occhi di Antonio Conte. A quel punto, sentito il parere del mister, si deciderà il fututo. Possibile anche che vada in prestito in Serie A, magari al Verona, qualora Faraoni dovesse partire.

Classe 2001, nella sua unica presenza nel massimo campionato greco, ha segnato 1 gol e un assist, dimostrando subito di essere pronto. Nell’Under 19 invece, da terzino, aveva già messo a segno 4 gol questa stagione. Dotato di grande spinta, ha un pregevole piede destro ad agevolare le sue giocate. Nonostante la giovane età, anche tatticamente appare già pronto.