Calciomercato Inter, Nainggolan e l’annuncio di Carli: futuro in bilico

Calciomercato Inter: Carli parla del futuro del Ninja

Calcio Mercato Inter Nainggolan | Il mercato di Serie A si fa sempre più infuocato, e in questi ultimi giorni i nomi sul tavolo sono davvero tanti. L’Inter continua a portare avanti diversi affare, ma oltre a qualche investimento, dovrà gestire anche qualche caso spinoso dovuto ai prestiti e alle uscite. Il futuro è in bilico soprattutto Nainggolan, ad oggi in prestito al Cagliari, e ad inizios tagione tagliato fuori dai piani di Conte. Il belga pensa a terminire il campionato in Sardegna, e intanto sul suo futuro ha parlato il ds dei sardi, Carli. Queste le sue parole riportate da cm.com:

“E’ stato un colpo particolare, con il suo arrivo abbiamo cercato di valorizzare il resto della rosa. Nainggolan resta a Cagliari anche l’anno prossimo? Non ha senso parlarne, è ancora legato all’Inter da due anni di contratto. La soluzione più logica è che resti qui fino al termine della stagione, il tutto sarà gestito per il meglio”

Nainggolan: dall’amore del Cagliari alla fiducia di Conte

Nainggolan non sa dove giocherà la prossima stagione, e ad oggi i dubbi sul suo futuro sono ancora tanti. Cagliari è una piazza importante per lui, e per la squadra sarda il Ninja rappresenta un vero e proprio leader. Dall’altra parte c’è l’Inter, ed in particolare Conte, che chissà che stavolta non possa avere fiducia in lui.