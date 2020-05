Il bollettino della Protezione Civile di oggi martedì 26 maggio

I numeri di oggi annunciati dalla Protezione Civile

Bollettino Protezione Civile – Martedì 26 maggio | Anche nella giornata di oggi, il dipartimento della Protezione Civile, attraverso un comunicato ufficiale, tiene aggiornati tutti sui numeri legati all’emergenza Coronavirus. Anche oggi sono attesi i dati sulla pandemia, con l’Italia che pian piano sta venendo fuori da un’emergenza che ha causato danni irreparabili al nostro Paese. Nelle ultime settimane, c’è stato un netto calo che dà all’Italia buone speranze per il futuro. La raccomandazione è sempre quella di continuare su questa strada, come più volte annunciato anche dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Di seguito, ecco tutti i numeri odierni della pandemia.

Protezione Civile, i dati di martedì 26 maggio attraverso il bollettino

E’ arrivato il comunicato ufficiale da parte della Protezione Civile in merito ai numeri sulla pandemia legata al Coronavirus. Quest’oggi, il totale dei casi di Covid-19 raggiunti in Italia è salito a quota 230.555 (incremento di 397 unità). Anche i numeri legati ai deceduti, confermano un ribasso: oggi purtroppo se ne registrano 78, ma il numero diminuisce e il totale complessivo delle persone venute a mancare sale a 32.955. I guariti hanno raggiunto in un solo giorno 2.677 unità. In tutto il periodo della pandemia se ne sono registrati 144.658 in totale. Attualmente contagiati in Italia sono 52.942, con una decrescita di -20 unità dalla terapia intensiva, per un totale di 521 attualmente ricoverati negli stessi reparti.