Notizie Napoli: ecco la top 11 argentina, ma manca Higuain…

Ha fatto discutere la scelta del club azzurro, che ha escluso Gonzalo Higuain, capocannoniere con il record di gol segnati in una stagione proprio con la maglia del Napoli, dal team dei migliori calciatori argentini che l’hanno vestita.

Ultime Napoli, la top 11 argentina

Il 25 maggio in Argentina è il giorno dalla Patria: il Napoli, con un fotomontaggio, ha voluto omaggiare il paese sudamericano compilando l’11 ideale di calciatori argentini che abbiano vestito la casacca partenopea.

Ci sono tutti: c’è ovviamente Diego Armando Maradona, il D10S del calcio. C’è il Pocho Lavezzi, che ha portato il Napoli alla vittoria dopo decenni bui. C’è el Pampa Sosa, simbolo della rinascita dopo il fallimento. E così Bertoni, Ayala, Campagnaro, Fernandez, per finire coi meno blasonati Ernesto Sosa, Pineda, Datolo e Andujar. Ma non manca proprio nessuno?

Dov’è Higuain?

I tifosi azzurri sui social hanno subito fatto notare l’assenza di Pesaola, prima calciatore e poi allenatore del club azzurro, pietra miliare della storia del Napoli. Manca Sivori, core ‘ngrato, passato alla Juventus. E a proposito di trasferimenti in bianconero, manca Gonzalo Higuain, nonostante abbia segnato anche 36 gol in una stagione per i partenopei.

Su di lui però, il pubblico si è diviso. C’è chi ritiene che il suo contributo non possa essere “vanificato” dal suo “tradimento”: per altri, l’aver indossato la maglia della Juve, proprio dopo aver segnato il record dei record, è un affronto che non può essere perdonato. E, a quanto pare, nemmeno dai social media manager del Napoli.