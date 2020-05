Coronavirus, a Milano si torna a chiudere: vietato l’asporto di bevande

La situazione nell’ultimo week-end, a Milano in particolare, ha destato parecchia preoccupazione per la frequenza di assembramenti nelle zone della cosiddetta movida.

Covid-19, Sala richiude in parte Milano

In Lombardia avviene ancora la metà dei contagi di tutta Italia: per tale motivo, serve molta più attenzione rispetto al resto del paese. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, c’è stato un incontro questo pomeriggio tra il sindaco Sala, il presidente della Regione Fontana ed il prefetto Saccone per porre un freno al pericolo dettato dalle riaperture dei locali. La soluzione individuata va verso il compromesso: non saranno chiusi i locali della zona, ma sarà vietato l’asporto delle bevande a partire dalle ore 19:00. Il divieto vale anche per le attività che si trovano nelle vicinanze.

L’annuncio è stato fatto dal sindaco, il quale ha poi aggiunto: “Non mi va certamente di avere alcun atteggiamento da sceriffo, mi auguro che non ci siano altri azioni da intraprendere. Nessuno vuole iniziare una guerra tutti contro tutti, e non voglio fare dei controlli certosini. Ma è chiaro che l’ultimo fine settimana non è stato tranquillo”.

L’ordinanza nel dettaglio

Ovviamente, diventerà operativa a partire da martedì sera. Nel frattempo, la prefetture individuerà le aree oggetto del provvedimento, che saranno presidiate da tutte le forze dell’ordine (polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale). Tuttavia, le limitazioni non varranno per i supermercati: questo passaggio rischia di essere una falla nell’ordinanza.