Calciomercato Milan, arriva Florentino: colpo per il futuro

Calciomercato Milan: Florentino Luis per costruire il club dell’oggi e del domani

Calciomercato Milan – Florentino | Si costruisce il Milan dell’oggi e del domani, seguendo le linee guida per il calciomercato, dettate da Ivan Gazidis. L’idea è, appunto, quella di andare su giovani già forti, per costruire un Milan vincente nel corso degli anni che verranno. Il nome in auge sul taccuino della dirigenza rossonera, è quello di Florentino Luis, giovane talento del Benfica, pronto a vestire la maglia rossonera. Tra le idee ci sarebbe quella di affidargli le chiavi del centrocampo perché, stando a quanto rivelato dai media portoghesi, ci sarebbero delle basi di una trattativa già fissate.

Ultime Milan, ecco Florentino Luis: i dettagli dell’operazione

Il quotidiano A Bola conferma le voci: Florentino Luis, talentino del Benfica, potrebbe approdare in Serie A. Il Milan lo porterà in Italia grazie ad un affare in prestito, con diritto di riscatto. Il classe ’99 è tra le stelline esplode in quest’annata burrascosa, in tutta Europa. Il club rossonero, dal canto proprio, non vedrebbe l’ora di mettere le mani sopra il suo cartellino. Toccherà aspettare e definire poi l’affare, con le cifre che non saranno proprio basse. Ma il Milan, pronto ad affidare l’area dirigenziale a Ralf Rangnick è pronto a far follie sul mercato. E una di queste sembra proprio il centrocampista seguito da mezza Europa. La sensazione è che tutto possa andare verso la fumata bianca.