FIGC e Lega Serie A confidano di poter disputare tutte le 124 gare che restano per terminare il campionato: in attesa di un nuovo provvedimento governativo che possa ufficializzare tutto, il nuovo protocollo, quello per le gare, è già stato ultimato e domani sarà al vaglio del Comitato tecnico–scientifico.

Serie A, i prossimi 7 giorni saranno decisivi per la ripresa

Questa settimana sarà quella decisiva per stabilire le sorti del campionato italiano. In Germania la Bundes ha già riaperto, la Francia ha sospeso definitivamente la Ligue 1, mentre la Liga spagnola vedrà il pallone rotolare di nuovo a partire dall’8 giugno.

In Italia, la speranza è di riprendere il week-end del 14 giugno, ma servirebbe una deroga da parte del Governo al divieto di manifestazioni sportive ancora in essere. Per questo, appare probabile che invece si riparta il fine settimana successivo, intotno al 20 giugno. Si proverà a giocare tutte le partite che restano, ma l’alternativa playoff è ancora al vaglio di chi decide. Come riferisce sportmediaset, i calciatori stanno avendo il sopravvento e otterranno che non si giochino gare alle 16:30 del pomeriggio.

Il programma per il ritorno al calcio giocato

A partire da domani il CTS potrà dare un’occhiata al protocollo per le gare. Martedì 26 invece ci sarà un consiglio di Lega per stilare i calendari, recuperi e Coppa Italia compresi. Giovedì 28 si giocherà un’altra gara molto importante con un incontro tra Spadafora, Gravina e Dal Pino per trovare una sinergia. Ma il momento decisivo sarà il consiglio federale del 3 giugno, quando arriverà l’ufficialità sulla ripresa dei campionati.