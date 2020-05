Calciomercato Juventus, Rabiot nel mirino dell’Everton: c’è stata un’offerta

Calciomercato Juventus: Rabiot, l’Everton insiste nella trattativa

Calcio Mercato Juventus Rabiot | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti spedito, e in queste ultime settimane parecchie squadre si stanno attivando alla ricerca di vari rinforzi in vista della prossima stagione. Tra tutti ovviamente c’è la Juventus, sempre a caccia di talenti, e sempre alla ricerca di nuovi innesti per migliorarsi anno dopo anno. In questo periodo però, la Vecchia Signora si sta concentrando maggiormente su quelli che saranno gli affari in uscita, con alcuni giocatori in particolare che vengono già dati per partenti.

La cessione di Pjanic è praticamente già scritta, mentre a creare tanti dubbi continua ad essere la situazione legata a Rabiot. Il francese non ha vissuto una grande annata, e i suoi problemi caratteriali potrebbero mettere alle strette la squadra di Torino: la cessione in estate non è affatto da escludere. Le pretendenti sono molte, e sono anche arrivate diverse novità. Stando a quanto riportato da Todofichajes, pare che l’Everton abbia avanzato un’offerta da 18 milioni di euro per Rabiot.

Ultime Juventus: anche Pjanic e Higuain casi spinosi

Rabiot non è l’unico caso spinoso a tormentare la Juventus: anche Pjanic e Higuain sembrano scontenti, e stando a quanto riportato da CorSport, sembra che i bianconeri stiano cercando di sbrogliare al più presto possibile queste due matasse. Il bosniaco sembra diretto verso Barcellona, su Higuain ci sono varie ipotesi.