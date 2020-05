Oroscopo di oggi 23 maggio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo sabato.

Oroscopo Paolo Fox 23 maggio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Sabato molto efficace, ben quattro pianeti favorevoli. Devi sistemare questioni legali o finanziarie. Rimetti in ordine tante cose. Possibili riavvicinamenti.

Toro. Prossimi giorni importanti per farsi venire in mente una buona idea. C’è un cambiamento che è in ritardo con i tempi. Non bisogna disperare. In amore mantieni quello che hai.

Gemelli. Situazione astrologica importante. Quatto pianeti nel segno in arrivo. Tutti in buon aspetto a Saturno. Questo fine settimana può essere importante. Anche l’amore sarà più appassionato.

Cancro. Attenzione sempre alle carte e alla burocrazia. L’influenza di Giove costringe alcuni segni come il tuo a rivedere accordi con certe persone, lo stesso vale per Ariete e Bilancia. Doppia prudenza in amore.

Leone. In questo momento le relazioni sentimentali e d’amicizia sono quasi più importanti di tutto il resto. Forse cerchi solidarietà da persone che vorresti amare.

Vergine. Stai affrontando tutto con grande tensione. Resisti alle provocazioni. Alle coppie che hanno avuto problemi in passato consigli di stare più sereni.

Oroscopo Paolo Fox 23 maggio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono dei limiti, nelle prossime settimane starai più tranquillo. Le prossime sono giornate piene di emozioni. Potresti mettere in gioco questioni personali e familiari o di lavoro.

Scorpione. Potresti stare accanto ad una persona che non sta bene o che di recente ha avuto problemi. Evita compromessi e accordi. Qualcosa cambierà. Consiglio molta prudenza.

Sagittario. Sei molto confuso. Sembra tutto molto strano in questo periodo. Fine settimana di nervosismo. Prudenza anche nei rapporti interpersonali.

Capricorno. Stai vivendo una situazione di grande agitazione. Questo è il segno degli ambiziosi, ogni tanto una pausa aiuta. Non vedo grandi stelle per i sentimenti. Sarà il fato a decidere.

Acquario. Bisogna tutelarsi e vivere un fine settimana chiaro. Di solito vivi alla giornata e spesso rimandi a situazioni che ti riguardano. Bisogna pensare un po’ più a se. Saturno ti obbliga alla revisione dei conti.

Pesci. Settimana da affrontare come se fosse una prova. Relazioni difficili e agitate in questo weekend. Stai considerando facili situazioni che non lo sono. Fai attenzioni ai piccoli fastidi fisici.