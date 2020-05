Negli ultimi anni la Juventus ha vinto grazie a trio difensivo straordinario formato da Barzagli, che si è ritirato l’anno scorso, da Bonucci e Chiellini. La lunga militanza ha prodotto anche un rapporto fuori dal campo tra i protagonisti. A parlare del tema è stato proprio Chiellini che nella sua autobiografia dal titolo “Io Giorgio” ha rivelato il carattere del suo compagno di squadra Bonucci.

Notizie Juventus, Chiellini esalta Bonucci

Il numero 3 dei bianconeri ha rivolto parole al miele al suo compagno di squadra Bonucci: “Nella vita è meno focoso rispetto a quando scende in campo. Ogni tanto gli scattano i cinque minuti. La Juventus è stata brava a correggere la sua esuberanza nel modo giusto: troppa energia senza controllo può essere dannosa, ma usata bene diventa devastante“.

La stoccata al compagno di squadra

Bonucci fu ceduto al Milan nel 2017 per 40 milioni di euro. Il difensore fu protagonista di una stagione negativa e dopo un anno decise di tornare alla Juventus. Una scelta sbagliata secondo Chiellini determinata da diversi motivi: “Era scosso e non era lucido. Ci sono rimasto molto male, perché accadde in un periodo in cui non ci vedemmo: sono sicuro che se fosse successo in un altro momento lo avrei fatto ragionare a restare. Anche Conte decise di lasciarci a luglio 2014. Avrei capito la sua scelta se fosse andato al Real Madrid, non al Milan. Meno male che il suo destino era quello di tornare qui“. Storia di un destino a tinte bianconere che li vedrà ancora protagonisti per continuare a lottare insieme, per provare a vincere la Champions League e il prossimo Europeo con l’Italia.