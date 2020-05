Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: la Premier League nel suo destino

Calciomercato Napoli, Koulibaly ai saluti: il Manchester United nel suo domani

Calciomercato Napoli – Koulibaly | Non è stata una stagione facile quella per Kalidou Koulibaly che, assieme ai suoi compagni, non ha trovato una buona prima frazione sotto la gestione di Carlo Ancelotti. Dopo un incredibile exploit nella scorsa annata che gli ha consentito di finire tra i più grandi calciatori, in lizza per il Pallone d’Oro, quest’anno la musica è cambiata. Arrivato forse alla fine di un ciclo con la maglia azzurra, potrebbe congedarsi dal Napoli al margine di questa complessa stagione.

Molto legato alla città partenopea, andrà via lasciando l’Italia. Tra le sue destinazioni ipotetiche c’è sempre il Manchester United e la Premier League, campionato che gli darebbe una nuova vita e lui, non vede l’ora di riprendere. Vuole giocare la Champions e vincerla, da protagonista.

Notizie Napoli, Koulibaly va via: Cristiano Giuntoli si cautela

Stando a quel che rivelano i colleghi de La Repubblica, attraverso le proprie colonne dedicate allo sport, Kalidou Koulibaly arriverà a salutare il club azzurro. Oltre al Manchester United, c’è anche il Liverpool di Klopp tra le candidate, con i Reds che vorrebbero convincere il connazionale di Manè a seguire quest’ultimo all’Anfield.

Dirà addio il Napoli al suo difensore centrale ed è per questo che la società partenopea vuole assicurarsi il futuro. Dopo aver prelevato Kostas Manolas dalla Roma nella passata stagione, Cristiano Giuntoli è andato a prendersi Amir Rrahmani, difensore kosovaro dell’Hellas Verona che raggiungerà il club azzurro al margine della stagione. Tra i nomi c’è anche Milenkovic, difensore che farebbe le fortune della società azzurra.